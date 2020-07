Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Cagliari contro il Bologna: le sue parole

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dei sardi contro il Bologna. Queste le sue parole sulla possibilità di andare in Europa.

«L’Europa? Mancano 9 gare, sono tante. Bisogna sempre crederci, se non si gioca per vincere tanto vale non giocare».