Zidane: «Siamo in un buon momento, ora l’Atalanta…» – VIDEO

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Valladolid lanciando la sfida all’Atalanta. Le sue parole

ATALANTA – «Siamo in un buon momento e stiamo dimostrando continuità in termini di risultati. Non prendiamo gol da tre partite, tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro difensivo e siamo consapevoli di saper fare grandi cose con il pallone. Siamo in un buon stato di forma in vista della partita contro l’Atalanta, dobbiamo essere bravi a ricaricare adesso».