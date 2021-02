Zielinski: «Le assenze pesano tanto, ma tutti devono dare di più»

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli contro il Granada: le sue dichiarazioni

MATCH – «E’ difficile spiegare. Sapevamo che il Granada è una squadra tosta, che difende bene e pressa bene. Quei due gol erano evitabili. Dobbiamo rivedere la partita ed evitare gli errori che poi ci condizionano le partite. Il primo tempo non è stato fatto bene, il secondo meglio».

ASSENZE – «Sicuramente tanto. Sono nove giocatori, tutti molto importanti per noi. Ma abbiamo altri calciatori di qualità e dobbiamo e possiamo fare meglio”. Come mai mancano i risultati? “Non è che andiamo in campo e vogliamo perdere o pareggiare, è difficile da spiegare. Noi diamo tutto. Creiamo, ma dobbiamo fare meglio nelle occasioni. Anche io ne ho avute due. E’ sicuramente un aspetto da migliorare».

CENTROCAMPO – «A centrocampo abbiamo giocatori di qualità. Vogliono giocare tutti e quando lo si fa bisogna dare un po’ di più. A centrocampo abbiamo tanta qualità, ma ci sta mancando qualcosa. Anche noi possiamo far gol e creare occasioni per gli attaccanti».

RESPONSABILITÀ – «La responsabilità è nostra, siamo noi ad andare in campo. Ci sono tanti calciatori di qualità e in queste partite devono uscire. Qui facendo gol la situazione sarebbe cambiata. Ma a Napoli sono sicuro che possiamo far bene e superare il turno».