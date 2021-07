Zinho Vanheusden infiamma la sfida di mercato tra Genoa e Cagliari

Cagliari e Genoa continuano a sfidarsi a colpi di calciomercato. I due club rossoblù si contendono Zinho Vanheusden dello Standard Liegi

Anche quest’anno Cagliari e Genoa si sfidano a colpi di calciomercato. I due club sembrano avere le stesse necessità ma anche e soprattutto gli stessi gusti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due rossoblù avrebbero messo nel proprio mirino il difensore e capitano dello Standard Liegi Zinho Vanheusden.

Il Genoa, come riporta il quotidiano, è momentaneamente in vantaggio e continua a mandare avanti i colloqui con l’agente del giocatore belga. Il calciomercato, si sa, è un terreno ricco di colpi di scena, non è mai detta l’ultima parola, basti guardare come è andato a finire l’affare Kevin Strootman, considerato ormai uno dei colpi della formazione ligure per poi cambiare rotta e dirigersi verso Cagliari.

Sul difensore anche Bologna e Spezia.