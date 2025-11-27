Zirkzee in Serie A, Juve e Roma snobbate: ha deciso dove andare - Calcio News 24

Il nome di Zirkzee è destinato a scaldare un freddo gennaio, ma per lui non sarà né Juve, né Roma. L’ex Bologna ha già deciso dove andare.

Joshua Zirkzee è tornato ad essere uno dei nomi più discussi del mercato europeo, soprattutto in ottica Serie A. Prima la Juventus, poi la Roma: entrambe lo seguono da mesi, consapevoli che l’olandese, pur reduce da un’esperienza travagliata al Manchester United, resta uno dei profili più completi e moderni del panorama continentale. I bianconeri lo avevano già sfiorato due estati fa, con contatti avanzati prima che il club inglese chiudesse per circa 40 milioni. Oggi, a distanza di due anni, la situazione sembra tornata favorevole: Zirkzee non è diventato il finalizzatore che i Red Devils speravano, ma il suo talento tecnico e la sua capacità di legare la manovra hanno continuato a impressionare gli osservatori italiani.

Le statistiche raccontano bene la parabola recente: tra Premier League e coppe inglesi, l’olandese ha raccolto circa 55 presenze complessive segnando 7 gol. Numeri non entusiasmanti, certo, ma frutto anche di un contesto tattico non adatto alle sue caratteristiche. Zirkzee è una punta che ama svariare, cucire gioco, uscire dall’area per creare spazi, un centravanti-regista più che un bomber.

È lo stesso ruolo con cui aveva brillato al Bologna due anni fa, firmando 11 gol e 4 assist in 34 presenze di Serie A, rivelandosi l’ingranaggio perfetto della macchina di Thiago Motta. E infatti è proprio quel modello italiano che Juventus e Roma vogliono replicare: i giallorossi cercano un “9” che esalti trequartisti e incursori nel sistema di Gasperini, mentre i bianconeri vedono in Zirkzee l’uomo in grado di restituire fluidità a un attacco spesso troppo statico. Un incastro tattico che, almeno sulla carta, sembra perfetto.

Zirkzee, c’è un terzo incomodo: il Milan prova ad anticipare Juve e Roma

Nelle ultime ore si è affacciata una nuova pretendente, inattesa solo fino a qualche settimana fa: il Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tra i primi estimatori dell’olandese quando giocava in Serie A, avrebbe chiesto alla dirigenza di inserirsi nella corsa, complice un attacco che ha mostrato limiti evidenti nelle settimane senza Pulisic. Finché l’americano è rimasto ai box, i rossoneri hanno faticato a trovare profondità, imprevedibilità e soprattutto gol. Il reparto offensivo è apparso dipendente dagli strappi individuali e per nulla autosufficiente.

In questo quadro, Zirkzee rappresenterebbe esattamente ciò che manca, ossia un attaccante capace di far respirare la squadra, partecipare all’azione e dare qualità al possesso offensivo. Gimenez e Nkunku restano osservati speciali, ma entrambi hanno lasciato più interrogativi che risposte. Il messicano, reduce da settimane difficili, sembra vicino al capolinea tecnico, frenato da problemi di ambientamento, fisici e da una continuità mai trovata. Nkunku, invece, ha talento da vendere ma vive costantemente tra prestazioni opache e un inserimento che tarda ad arrivare: difficile, oggi, immaginare che possa diventare il riferimento stabile dell’attacco rossonero.

Zirkzee, c’è un terzo incomodo: il Milan prova ad anticipare Juve e Roma – Calcionews24.com (screen Youtube)

Serviva quindi un piano B credibile e Allegri lo ha individuato in Zirkzee. Il Manchester United sta aprendo alla cessione, ma non vuole svalutare il giocatore. Il Milan potrebbe proporre probabilmente un prestito con diritto di riscatto, ma da Old Trafford preferirebbero un obbligo, o almeno una condizione facilmente attivabile. In ogni caso, l’impressione è che una delle tre italiane – Juventus, Roma o Milan – finirà per affondare il colpo, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Amorim.

Zirkzee torna così al centro del mercato italiano e se fino a due anni fa sembrava un colpo futuribile, ad oggi appare un profilo “recuperabile”, l’occasione forse perfetta per chi cerca un attaccante moderno, totale, capace di cambiare il volto del reparto offensivo. La Serie A, in tal senso, potrebbe dare nuovo lustro al bomber che ha portato il Bologna in Champions League sotto la guida di Thiago Motta.