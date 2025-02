Zirkzee, l’attaccante del Manchester United è pronto a ritornare in Italia: ecco il grande scambio per l’estate

Zirkzee, l’attaccante del Manchester United sarebbe pronto a ritornare in Italia: nel mezzo anche un possibile scambio in vista dell’estate

Come riferito dalla BBC, la Juve non molla Zirkzee e potrebbe intavolare una trattativa di scambio con il Manchester United: considerando che l’ex Bologna è praticamente arrivato al capolinea in Inghilterra.

La contropartita per i Red Devils potrebbe essere Douglas Luiz. Il brasiliano avrebbe ancora molto mercato in Premier e la valutazione simile dei due calciatori potrebbe portare alla svolta. Occhi puntati, dunque, sull’asse Torino-Manchester.