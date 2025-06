Zoff: «Gattuso la scelta giusta per la nazionale, conosce lo spirito che serve per andare ai mondiali»

Le parole di Dino Zoff sulla scelta di affidare la panchina della Nazionale a Gennaro Gattuso: «Ecco perchè mi convince»

Dino Zoff, leggendario ex portiere, commissario tecnico e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per commentare la situazione attuale della Nazionale italiana e il futuro del Napoli. Di seguito le sue parole.

SULLA SCELTA DI GATTUSO – «Penso innanzitutto che sia giusta la scelta Gattuso per allenare la nostra Nazionale, Rino è stato in azzurro e conosce lo spirito che ci deve essere. Può dare un contributo e non ha niente da perdere perché ci considerano già tutti non qualificati. Invece io vedo delle possibilità di andarci a prendere questo Mondiale».

SULL’ESCLUSIONE DAI MONDIALI – «Abbiamo sbagliato perché fino ad ora non eravamo abbastanza forti per andare al Mondiale, lo sport non ha mezze misure. Ci sono periodi più o meno buoni, poi c’è la sfortuna, ma se non vai al Mondiale per due edizioni è perché hai dei limiti. Abbiamo qualche carenza nostra e questa si traduce in queste partite che non riusciamo a superare».