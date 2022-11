Zola: «Tiferò l’Inghilterra, L’Italia sfortunata, ma se l’è cercata»

Le parole di Gianfranco Zola sul mondiale di Qatar 2022: « Il mondiale può aiutare il paese a fare qualche riflessione»

Gianfranco Zola ha parlato a Il Gazzettino sugli imminenti mondiali di Qatar 2022. Di seguito le sue parole

PER CHI FARÁ IL TIFO – «L’Inghilterra. É la mia seconda casa e ho giocato sette stagioni in Premier. Nelle prossime settimane sarò a Londra, una ragione in più».

PROTESTE PER I DIRITTI UMANI IN QATAR – «Per me non è facile rispondere perché ho allenato in Qatar e sono stato trattato bene. Ho provato ad informarmi per sapere qualcosa di più e mi hanno detto che nei paesi di provenienza dei migranti le condizioni di lavoro sono peggiori. La mia opinione è che il mondiale possa aiutare il Qatar a fare qualche riflessione. É un’occasione per crescere»

ITALIA SENZA MONDIALE – «Sarà Dura, durissima, in questo mese. Siamo stati sfortunati, ma un po’ ce la siamo cercata. Trovo però giusto che Mancini sia rimasto: ha già dimostrato di essere in grado di ricostruire una squadra».