Zorc: «Non manderemo i giocatori in nazionale se…» – VIDEO

Il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato in conferenza stampa spiegando la politica del club sui giocatori in Nazionale

Michael Zorc spiega che anche se le regole attuali obbligano i club a mandare i giocatori in nazionale, il Borussia Dortmund si opporrà se un giocatore al ritorno fosse costretto ad andare in quarantena saltando partite e allenamenti.

«Siamo obbligati a mandare in Nazionale i giocatori che verranno convocati. Le uniche eccezioni sono quei giocatori che dovrebbero andare in quarantena al ritorno in Germania. Se i giocatori dovessero saltare partite o allenamenti per quel motivo, allora ci opporremmo»