100 milioni per il mercato Milan e fioccano grandi nomi

Conclusa la stagione 2021/22, in casa Milan si respira ancora entusiasmo per la vittoria dello scudetto e grande fiducia per il prossimo campionato, con i rossoneri che vorranno – e dovranno – fare ancora meglio, soprattutto in Champions League e Coppa Italia, oltre a non dimenticare la Supercoppa italiana da giocare contro l’Inter.

Viste le premesse, e le aspettative, sembra essere pronto un budget di ben 100 milioni di euro da investire nel mercato estivo per garantirsi giocatori che possano elevare la rosa del Milan, così da puntare anche all’Europa e a mantenere il dominio in Serie A. Ci sono così diversi nomi sul taccuino, certi anche di alcuni rinnovi fondamentali e degli addii di altri calciatori.

Milan, mercato si infiamma con 100 milioni di budget

Un mercato estivo che si prospetta ricco di colpi e di sorprese, con trattative più lunghe e concrete dato che il campionato comincerà già a metà Agosto, per via dei Mondiali in Qatar tra Novembre e Dicembre. I 100 milioni stanziati e messi sul piatto aiuteranno sicuramente la compagine rossonera a chiudere le trattative con i diversi giocatori. Date le novità della news, anche le quote si stanno adeguando a quelle che saranno le rose delle nuove squadre, tra acquisti e cessioni, come si può già vedere su https://www.nonsoloaams.net/, che segue qualsiasi movimento di mercato.

Alcune piste sembrano già essere chiare, infatti di 100 milioni già 45 dovrebbero essere offerti al Lille, stessa squadra che ha permesso al Milan di scoprire Maignan. Il club francese infatti potrebbe essere ancora una volta luogo d’acquisto per i rossoneri, interessati a Renato Sanches e Botman, centrocampista classe ’97 il primo, difensore classe ’00 il secondo. Si tratterebbe anche di acquisti a lungo termine, sebbene le cifre richieste siano cospicue e poco trattabili: circa 30 milioni per il centrocampista portoghese – seguito da diverse squadre – e circa 15 per il difensore dell’Olanda. Sul primo c’è più margine di manovra, visto anche l’interesse del calciatore.

Oltre alle due trattative in terra francese, c’è quella con il Club Bruges per Noa Lang, attaccante classe ’99, anch’egli olandese, che servirebbe per ringiovanire il reparto offensivo. In questo caso la cifra minima si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Dallo stesso club si segue anche il classe ’01 Charles De Ketelaere, centrocampista belga. Su di lui per ora c’è solo interesse.

Ultimo nella lista, ma non importanza, è Nicolò Zaniolo, talento italiano al servizio della Roma. Il giocatore offensivo classe ’99, dopo diversi infortuni, sembra essere tornato finalmente in forma e, dopo aver segnato il gol decisivo che ha portato i giallorossi a vincere la Conference League, la strada per il trasferimento appare ancora più tortuosa. Il Milan potrebbe investirci circa 35 milioni più alcune contropartite, anche se la compagine capitolina spara alto, chiedendo almeno 50 milioni. In più il giovane calciatore giallorosso è seguito anche dalla Juventus, pronta a sfruttare l’occasione per portarlo a Torino.

Le possibili rivali

Una cifra importante e idee chiare, per un Milan che non vuole lasciare nulla al caso ed è pronto a vincere ancora. Tra le possibili rivali, però, bisognerà fare attenzione soprattutto all’Inter, dato che il club nerazzurro sta lavorando sull’attacco e segue le pista di Lukaku – per un probabile ritorno – e Dybala, ormai ex Juventus. Con questi due colpi, la compagine lombarda si sistemerebbe il reparto offensivo, riuscendo anche a sopperire all’addio di Perisic.

Da non sottovalutare la Juventus, attualmente poco attiva sul mercato ma con diverse strade da intraprendere, dal ritorno di Pogba all’arrivo di Angel Di Maria. I bianconeri seguono anche Zaniolo e Berardi, mantenendo vivo l’interesse per Raspadori.

A poter fare bene anche la Roma, che ha confermato Mourinho dopo la buona stagione appena trascorsa. Con un buon mercato, mirato e intelligenze, lo Special One potrebbe riportare i giallorossi in Champions League e dunque a correre per i primi 4 posti e soprattutto a lottare per un altro trofeo, come la Coppa Italia.