Uno dei Lazio Atalanta che ha fatto scattare la miccia tra le parti: dal triplo vantaggio dei nerazzurri ai rigori pieni di polemica

Atalanta Lazio è sempre stata una partita molto accesa negli ultimi anni. Ovviamente l’episodio che tutti ricordano è quello della finale di Coppa Italia, ma la vera miccia venne accesa definitivamente tre anni fa.

19 ottobre 2019, i nerazzurri di Gasperini affrontano la Lazio all’Olimpico con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati. L’Atalanta parte bene, anzi benissimo, sfornando uno dei primi tempi più belli della stagione: dopo 30 minuti Muriel segna una doppietta e verso la fine Papu Gomez sigla lo 0-3. Normale amministrazione? Assolutamente no. I biancocelesti riusciranno a rimontare, ma con tantissime polemiche: al 69′ Immobile simula in area di rigore con Palomino che non lo tocca neanche, ma l’arbitro Rocchi decide per il rigore e stessa cosa accade con De Roon che al 92′ atterra il centravanti laziale. A fine partita scoppiano le polemiche, specialmente da parte di Gasperini: usando tale contesto come filo conduttore per rievocare i fatti di maggio 2019. Da lì in avanti un sacco di azioni e reazioni sia biancocelesti che orobiche, ancora non definitivamente spente.