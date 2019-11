Torino, Iago Falque out, Rincon ci prova

Mazzarri alle prese con gli infortuni in vista del derby della Mole in programma questa sera contro la Juventus

Giornata di big match oggi per il campionato di Serie A. Dopo Roma-Napoli, questa sera, ci sarà anche il derby della Mole tra Torino e Juventus. Una gara che si preannuncia combattuta nonostante il periodo negativo dei granata.

Come riporta La Gazzetta dello Sport mister Mazzarri deve fare i conti anche con gli infortuni: Iago Falque si è fatto male di nuovo appena rientrato da un infortunio che lo ha lasciato fuori dal campo per tre mesi. Ieri si è fermato in allenamento. Provino in mattinata anche per Rincon per provare a portarlo almeno in panchina.