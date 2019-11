Speciale Derby della Mole Torino Juventus: il racconto – VIDEO ESCLUSIVO

Speciale Derby della Mole Torino Juventus: il racconto della stracittadina torinese che domani sera infiammerà l’Olimpico

Il Derby della Mole è pronto ad infiammare l’Olimpico. Domani sera Toro e Juve scenderanno in campo per il 199° derby tra le due squadre. Da una parte i granata dovranno invertire l’inquietante rotta che sta prendendo la stagione, la quale vede il Toro al tredicesimo posto in classifica e a secco di vittorie da oltre un mese. Dall’altra parte i bianconeri vorranno consolidare il primato in classifica e mandare un ulteriore segnale alle concorrenti per lo scudetto.

Abbiamo raccolto voci ed impressioni di tifosi e illustri personaggi granata e bianconeri che ci hanno offerto il loro pensiero su un derby mai così importante.