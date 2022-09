28 settembre 2017, piacere Papu Gomez: Lione Atalanta 1-1

Il pareggio dell’Atalanta contro il Lione con la rete straordinaria di Alejandro Papu Gomez, “rispondendo” a Fekir

“Papu Gomez? Non so chi sia”. La frase del calciatore del Lione Fekir in vista della sfida contro l’Atalanta: una frase che ha apparecchiato la tavola all’argentino, autore di una delle partite più ricordate di sempre nella storia orobica

28 settembre 2017, in Europa League l’Atalanta affronta in Francia il Lione (favorito del girone). L’entusiasmo è alle stelle visto il 3-0 contro l’Everton, ma la sfida non è assolutamente facile visto il forte pressing da parte dei padroni di casa. Traoré verso la fine porta in vantaggio i padroni di casa, ma è al 57′ che il buon Alejandro si presenta a Fekir, segnando una rete straordinaria su punizione facendo impazzire tutto il settore ospiti. Un goal tanto bello quanto decisivo per il primato della Dea.