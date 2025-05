Aberdeen-Celtic, la storia attende a Hampden Park: la finale di Scottish Cup live su Mola Tv

Aberdeen-Celtic, alle ore 16:00 la diretta della classicissima scozzese che mette in palio l’ultimo trofeo stagionale. I dettagli

Il sipario sulla stagione del calcio scozzese sta per calare con uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di tradizione: la finale della Scottish Cup. Quest’oggi, con calcio d’inizio alle ore 16:00 (ora italiana), le telecamere di Mola Tv si accenderanno per trasmettere in diretta da un Hampden Park di Glasgow che si preannuncia infuocato, la sfida tra Aberdeen e Celtic. È la dodicesima volta che questi due gloriosi club si affrontano nella coppa nazionale, l’ottava in una finale, un evento che promette emozioni e che porta con sé un bagaglio storico impressionante, inclusa una finale del 1937 che detiene ancora il record mondiale di spettatori per una finale di coppa nazionale con 147.000 presenze. L’arbitro designato per questo importante incontro è Don Robertson, lo stesso che diresse la semifinale di Scottish Cup della passata stagione proprio tra Dons e Hoops.

Aberdeen: l’ombra di Ferguson e la fame di un nuovo trionfo

L’Aberdeen, noto come “The Dons”, arriva a questa finale con un disperato bisogno di invertire una rotta negativa. La squadra guidata dallo svedese Jimmy Thelin (46 anni, arrivato a giugno 2024 dall’Elfsborg, con una media punti di 1.69 in 48 panchine ) è reduce da quattro sconfitte consecutive, nelle quali ha subito ben 12 gol, segnandone solo 2. Un momento difficile che contrasta con un inizio di stagione folgorante: i Dons avevano infatti inanellato sette vittorie nelle prime sette partite di campionato, arrivando a 12 risultati utili consecutivi e, considerando anche la Coppa di Lega, avevano vinto tutte le prime 13 partite stagionali, eguagliando il Celtic come miglior squadra in Europa in quel periodo.

Nonostante le difficoltà recenti, l’Aberdeen vanta una storia di grande prestigio, indissolubilmente legata all’era di Sir Alex Ferguson negli anni ’80. Con il leggendario manager in panchina, i Dons interruppero il dominio dell’Old Firm (Celtic e Rangers) vincendo tre campionati e quattro Coppe di Scozia. Ma il capolavoro fu il trionfo internazionale nella Coppa delle Coppe 1982/83, battendo in finale il Real Madrid, seguito dalla vittoria nella Supercoppa UEFA l’anno successivo. L’ultima Scottish Cup vinta dall’Aberdeen risale al 1989/90, in una finale memorabile proprio contro il Celtic, decisa ai calci di rigore (9-8) – la prima finale di Coppa di Scozia ad essere decisa dal dischetto. Curiosamente, il club, fondato nel 1903 e promosso nella prima divisione nel 1905, non è mai retrocesso. Un legame con l’Italia è rappresentato da Lewis Ferguson, oggi al Bologna, che ha vestito la maglia dei Dons tra il 2018 e il 2022, collezionando 169 presenze e 37 gol, e venendo eletto miglior giovane del campionato nel 2019/20.

Celtic: la corazzata di Rodgers a caccia dell’ennesimo treble e di nuovi record

Il Celtic arriva a questa finale in un momento di forma smagliante: gli Hoops sono reduci da sette risultati utili consecutivi, e in ben quattro di queste partite hanno segnato la bellezza di cinque gol. La squadra allenata da Brendan Rodgers, al suo secondo ciclo sulla panchina biancoverde (275 panchine totali, 11 trofei vinti, terzo allenatore più vincente nella storia del club dopo Willie Maley e Jock Stein ), ha nel mirino non solo la 43ª Scottish Cup della sua storia (attualmente ne ha 42, contro le 34 dei Rangers ), ma anche la possibilità di un altro “treble” domestico, il nono della sua storia, un record mondiale. Dal 2016/17 al 2019/20, il Celtic ha realizzato quattro treble consecutivi, un’impresa mai riuscita a nessun altro.

Il treble più famoso rimane quello del 1967, quando i “Lisbon Lions” – una squadra composta interamente da giocatori nati entro 30 miglia da Glasgow – vinsero campionato, coppa nazionale, coppa di lega e la Coppa dei Campioni contro l’Inter, diventando la prima squadra britannica a trionfare nella massima competizione europea. Molti giocatori attuali hanno già esperienza di treble: Callum McGregor e James Forrest ne hanno vinti due (2019/20 e 2022/23). McGregor, con 24 trofei, vincendo oggi raggiungerebbe Bobby Lennox (uno dei Lisbon Lions) al secondo posto dei giocatori più titolati nella storia del Celtic. James Forrest, con 26 trofei, è già il giocatore con più titoli in bacheca nella storia del club. Altri come Matt O’Riley, Jota, Kyōgo Furuhashi e Alistair Johnston hanno contribuito al treble del 2022/23. Un protagonista dei quattro treble consecutivi fu anche Scott Brown, che ironia della sorte chiuse poi la carriera proprio all’Aberdeen. Il Celtic disputa oggi la sua 62ª finale di Coppa di Scozia, un record assoluto.

Precedenti stagionali e la sfida nella sfida

Quest’anno le due squadre si sono già affrontate cinque volte: quattro in campionato e una in Coppa di Lega. Il bilancio è nettamente a favore del Celtic, che ha inflitto pesanti sconfitte all’Aberdeen, inclusi un 6-0 in Coppa di Lega (02/11/2024) e due 5-1 in campionato (25/02/2025 in casa del Celtic e, più recentemente, il 14/05/2025 in casa dell’Aberdeen). L’unico pareggio è stato un 2-2 in campionato il 19/10/2024. Nonostante i precedenti stagionali, una finale resta una partita a sé, come dimostra la vittoria ai rigori dell’Aberdeen contro il Celtic nella finale del 1990. La storia e la fame di trofei si scontrano oggi ad Hampden Park, per un pomeriggio di calcio scozzese da non perdere.