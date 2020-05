Abete: «Gravina si è mosso bene, scelta di non giocare è del Governo»

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha commentato lo stop del campionato durante l’evento alla Luiss Sport

Intervenuto nel corso del webinar “Locker Room – Fuga per la vittoria” organizzato dalla Luiss Sport, Giancarlo Abete si è espresso a proposito della ripresa della Serie A. Ecco le parole dell’ex numero uno della FIGC.

«Penso che il presidente Gravina si sia mosso bene, con determinazione e prudenza. Le decisioni devono essere assunte dal Cts dal punto di vista della salute, ma la scelta legittima di non giocare è del Governo. Il mondo del calcio testimonia la volontà di andare avanti, poi si rimette a quelle che sono le decisioni del Governo sulle valutazioni del Cts. Ad oggi non esiste una norma che induca la Federazione ad intervenire su promozioni, retrocessioni in caso di mancata conclusione della stagione».