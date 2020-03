Abraham ko, Lampard svela: «Punto da un insetto» – VIDEO

Infortunio particolare per l’attaccante del Chelsea, svelato nella conferenza stampa di Frank Lampard. Le sue parole

Infortunio particolare per l’attaccante del Chelsea, Tammy Abraham, che è stato punto da un insetto. Il retroscena lo svela il tecnico dei Blues, Frank Lampard.

«Abraham era andato a Barcellona per alcuni controlli e lo avevo visto molto tranquillo al suo rientro. Ma purtroppo non sta ancora bene, è stato punto da un insetto. Non ci sono altre notizie, non so quando tornerà a disposizione».