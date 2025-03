Adani sorprende tutti: «Diventare allenatore? Ho sentito la vocazione! Voglio entrare dentro le pieghe profonde del calcio»

Lele Adani, noto opinionista, ritorna sulla sua scelta di intraprendere la carriera da opinionista sportivo e non quella da allenatore

Ospite dell’ultima puntata del podcast Hot Ones Italia di Alessandro Cattelan, Lele Adani, opinionista calcistico, ha voluto rilasciare qualche retroscena importante tra la sua carriera e il suo attuale ruolo.

SU RONALDO IL FENOMENO – «Non rimpiango di non aver giocato con lui. Quando sono arrivato a Milano lui era in trattativa con il Real Madrid e si stava allenando a parte. Averlo sfidato come avversario mi ha lasciato bei ricordi. Poi, tra l’altro, a casa ho la sua maglia che ha indossato all’esordio in Serie A in un Inter-Brescia dove lo marcavo».

COME MAI LA SCELTA DI FARE L’OPINIONISTA E NON L’ALLENATORE? – «Io sono sempre stato, sia al bar che in spogliatoio, uno che chiede e che vuole imparare. Ho sempre voluto entrare dentro le pieghe profonde del calcio. Inoltre, quando ascoltavo le partite vedevo che ‘c’era margine’ da un punto di vista sia passionale che analitico. Sapevo che avrei potuto fare un approfondimento migliore, poi ho sentito un po’ la vocazione».

UN AGGETTIVO PER L’INTER DEL TRIPLETE? – «Superiore».