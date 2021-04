Adani sibillino: «Atalanta vale un cinquantesimo della Juve, eppure...»

Daniele Adani commenta le ultime vicende relative alla Super League: ecco le parole dell’ex difensore di Fiorentina e Inter

Daniele Adani, in diretta Twitch sulla Bobo TV, ha parlato delle ultime vicende relative alla Super League.

«Io faccio un richiamo alla condotta concettuale del calcio: se tu non intervieni per controllare e vigilare, mettendo un tetto alle spese da tutti i punti di vista, non se ne esce. Per fare calcio serve un progetto e il modello da seguire è sotto gli occhi di tutti già in Italia, l’Atalanta. L’Atalanta per blasone è un cinquantesimo della Juve, ma le arriva davanti in campionato e in Champions. La UEFA e la FIFA avrebbero avuto più volentieri la Juve in Europa, e non vanno biasimati, ma c’è un problema: parliamo di sport e bisogna andare sul campo, giocarsela sempre».

