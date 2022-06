Adani: «Di Maria è l’ala più forte dell’ultimo decennio»

Lele Adani ha parlato di Angel Di Maria. Le dichiarazioni del noto opinionista su uno dei protagonisti di Italia-Argentina

A Rai Sport, Adani ha parlato di Angel Di Maria, protagonista assoluto in Italia-Argentina.

LE PAROLE – «Di Maria è l’ala più forte del decennio per me. Chiellini Donnarumma? Il linguaggio del corpo parla chiaro. Giorgio mette il braccio destro per frenare Di Maria e aspetta il suo portiere. Si aspettava un’aggressione più feroce da parte del suo estremo difensore».