Addio all’azzurro per Lapadula: l’attaccante convocato dal Perù

Gianluca Lapadula ha esaudito il suo sogno di essere convocato dal Perù

Una sola presenza ma con una tripletta, per Gianluca Lapadula con la maglia dell’Italia in una amichevole nel 2017 contro San Marino. Ora, però, l’attaccante del Benevento cambia pelle ed esaudisce il sogno di giocare per il Perù.

Nelle scorse settimane, il bomber, che ha la madre peruviana, aveva avviato l’iter per diventare convocabile dal commissario tecnico Gareca e oggi quel momento è arrivato. Il c.t. ha infatti deciso di convocare Lapadula per gli impegni contro Cile e Argentina, per i match di qualificazione al Mondiale del 2022.