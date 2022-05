Addio Insigne, premiazione prima di Napoli Genoa: i regali e il messaggio

Addio Insigne, il capitano azzurro commosso nel pre partita di Napoli-Genoa. Premiazione speciale per lui prima del match

Giornata di grandi emozioni per Lorenzo Insigne, che in Napoli-Genoa disputerà il suo ultimo match al Maradona. Premiazione per il capitano azzurro, apparso visibilmente commosso, nel pre partita.

Tre regali per lui: una maglia con tutte le statistiche raggiunte con i partenopei, un quadro digitale dove col telefono può scansionare e vedere i suoi gol col Napoli e una coppa consegnatagli direttamente da De Laurentiis e Spalletti (fischi poderosi dei tifosi in quest’ultimo caso). Subito dopo Insigne ha letto un messaggio speciale a tutto lo stadio, ringraziando i tifosi per il loro supporto in queste stagioni.