Addio Inzaghi, spunta un clamoroso retroscena sui suoi ultimi giorni all'Inter. Il punto - Calcio News 24

Addio Inzaghi, Lautaro Martínez racconta la fine di un ciclo all’Inter. La situazione

L’addio di Inzaghi ha segnato la fine di un capitolo importante nella recente storia dell’Inter. Dopo anni di successi, finali europee e trofei, il tecnico piacentino ha salutato il club nerazzurro per accettare la sfida dell’Al-Hilal. Una separazione che, secondo il capitano Lautaro Martínez, è stata gestita con equilibrio e grande senso di responsabilità, senza compromettere l’unità del gruppo.

In un’intervista a France Football, Lautaro ha parlato apertamente dell’addio di Inzaghi, sottolineando come lo spogliatoio non sia mai stato influenzato dalle voci di mercato. «Il mister non ci aveva mai comunicato nulla – ha dichiarato – noi eravamo concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità. Ci sentivamo molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante».

Il numero 10 nerazzurro ha voluto precisare che l’addio del tecnico non ha avuto impatto sulle prestazioni della squadra, neanche nella fase cruciale della stagione, come la finale di Champions League persa contro il PSG. Lautaro ha ribadito che Inzaghi ha saputo mantenere un atteggiamento limpido fino all’ultimo, proteggendo il gruppo da pressioni esterne e rumors destabilizzanti.

Il rapporto tra Inzaghi e l’Inter, almeno a livello umano e professionale, si è chiuso nel migliore dei modi. Il passaggio all’Al-Hilal è stato ufficializzato prima del Mondiale per Club, ma questo non ha impedito al tecnico di portare avanti il suo lavoro con impegno e serietà fino all’ultima partita. Lautaro ha ricordato quanto fosse forte la coesione all’interno dello spogliatoio, anche in un momento così delicato.

Con l’addio di Inzaghi, l’Inter apre ora una nuova fase, affidandosi alla leadership tecnica di un nuovo allenatore e alla guida carismatica di Lautaro Martínez, simbolo della continuità. Il centravanti argentino si è assunto la responsabilità di traghettare la squadra in una stagione piena di impegni, tra Serie A, Coppe nazionali e Champions League.

L’eredità lasciata da Inzaghi resta importante: un gruppo maturo, abituato a lottare per grandi traguardi, e una mentalità vincente. Il suo addio segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di una nuova sfida per un’Inter sempre più ambiziosa.