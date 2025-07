Adli bocciato da Allegri prima di cominciare: si allenerà col Milan Futuro. Il centrocampista vorrebbe una chance ma non rientra nei piani del tecnico

Un esilio in attesa del mercato. La parabola di Yacine Adli al Milan ha assunto i contorni di un caso emblematico. Escluso dal raduno della prima squadra di Massimiliano Allegri, il centrocampista franco-algerino è di fatto un separato in casa. Da domani, lunedì 14 luglio, si allenerà con il Milan Futuro, la squadra U23 che milita in Serie D. Una realtà lontanissima dalle ambizioni di un giocatore che, solo pochi mesi fa, era un titolare in Serie A con la maglia della Fiorentina, prima che i problemi fisici lo frenassero. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

La decisione del club è stata netta: “bocciato prima di cominciare”. Allegri, nel suo ruolo, considera la rosa già completa con gli arrivi di Modric e Ricci, giocatori con caratteristiche simili alle sue. Per Adli, che sognava di giocarsi le sue carte e convincere il nuovo tecnico, non c’è stata neanche una possibilità. Nonostante la profonda delusione, il giocatore non ha mai fatto polemica, confermando la sua professionalità e allenandosi in vacanza con un preparatore personale, come mostrato sui suoi canali social.

Il suo futuro è un rebus. Adli si vede solo con la maglia del Milan, ma se un’alternativa dovrà esserci, sarà di alto livello. Ha già rifiutato un’offerta dallo Spartak Mosca, cercando un club di un campionato top che lotti per l’Europa. Una posizione che lo ha portato anche a comunicare alla Fiorentina la sua volontà di non proseguire l’avventura in viola, proprio per inseguire il sogno rossonero, ora infranto.

Con il mercato ancora lungo, Adli attenderà probabilmente fino ad agosto, quando le occasioni si moltiplicheranno. Fino ad allora, si allenerà con i giovani del Milan Futuro, sperando in un colpo di scena: una chiamata di Allegri per porre fine a un esilio che sente ingiusto.