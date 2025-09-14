Adzic si rivela, il retroscena di mercato: no a 4 club in estate. Per la Juventus è un futuro top

Adzic si rivela con la sassata che stende l’Inter, il retroscena di mercato: no a 4 club in estate. Per la Juventus è un futuro top

Il suo nome è sulla bocca di tutti i tifosi bianconeri, specialmente dopo la prodezza che ha deciso il Derby d’Italia. Vasilije Adžić si sta prendendo la scena, confermando sul campo perché la Juventus ha deciso di puntare forte su di lui, resistendo alle sirene del mercato estivo.

Durante l’estate, infatti, il club bianconero ha ricevuto numerose e insistenti offerte di prestito per il giovane talento montenegrino. Squadre di Serie A come Sassuolo e Genoa, club ambiziosi come Palermo e persino i portoghesi del Braga si erano fatte avanti, sperando di assicurarsi le sue prestazioni per la stagione. Tuttavia, la dirigenza della Juventus ha eretto un muro, rifiutando ogni proposta. La scelta è stata chiara e decisa: Adžić doveva rimanere a Torino, a disposizione della prima squadra, per crescere a contatto con i grandi campioni e sotto la guida di Igor Tudor. Una scommessa basata sull’enorme potenziale del ragazzo.

Una scommessa che ha pagato dividendi immediati e spettacolari. La prova lampante è arrivata nella partita più sentita: contro l’Inter, Adžić è entrato e ha deciso il match, siglando al 93′ il gol del definitivo 4-3. Una rete di importanza capitale, che ha regalato alla Juventus una vittoria cruciale e ha mostrato a tutti la stoffa del predestinato. In quel momento, si sono viste tutte le sue qualità: freddezza, tecnica e una sorprendente maturità nel gestire la pressione di un momento così decisivo.

Quel gol è la prova che la scelta della Juventus di sviluppare il suo talento internamente è stata lungimirante. Piuttosto che mandarlo a fare esperienza altrove, il club ha preferito forgiarlo nel proprio ambiente, accelerandone la crescita fisica e mentale. Adžić sta diventando una risorsa sempre più preziosa per Tudor e la sua rete nel derby è solo la punta dell’iceberg di un futuro che si preannuncia luminoso. La Juve ha tra le mani un potenziale fuoriclasse e non ha intenzione di lasciarselo scappare.