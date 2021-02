Agente Colley: «Lui al Genoa? Nemmeno al doppio dell’ingaggio»

L’agente di Omar Colley ha fatto il punto sul futuro del difensore della Sampdoria in esclusiva ai microfoni di Sampnews24

Cheikh Fall, agente di Omar Colley, ha fatto il punto sul rinnovo di contratto e sulle trattative di mercato che hanno riguardato il difensore centrale della Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com.

«Colley è felice alla Sampdoria, si trova bene con i suoi compagni di squadre e il tecnico Claudio Ranieri. Siamo felici del rinnovo di contratto e, come abbiamo sempre detto, se in futuro cambierà squadra lo farà solo per il salto di qualità. Non c’è mai stata una concreta possibilità che andasse al Genoa e comunque Omar non avrebbe accettato il trasferimento nemmeno al doppio dell’ingaggio».