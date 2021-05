Agente Douglas Costa: «La sua volontà non è un segreto per nessuno»

L’agente di Douglas Costa, Junior Mendonza, ha parlato così del suo imminente passaggio al Gremio. Le parole

Junior Mendonza, agente di Douglas Costa, ha parlato ai microfoni di Uol Esporte, inquadrando la situazione relativa al suo passaggio al Gremio. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Dobbiamo definire la situazione nei prossimi giorni, perché prima la Juventus ha una partita importante contro l’Inter. Non appena avremo notizie, i club si occuperanno di informarvi. La volontà di Douglas non è un segreto per nessuno».