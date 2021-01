Agente Locatelli: «Vicino alla Juve, magari l’affare si farà in estate»

L’agente di Manuel Locatelli parla dell’interesse della Juve per il centrocampista e della possibile riapertura dell’affare

Sulle pagine di Tuttosport, è intervenuto Castelnovo, agente di Manuel Locatelli. Le sue parole sul forte interesse della Juve.

MERCATO – «C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano, Manuel è stato bravissimo a ripartire alla grande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito. E poi con la Juventus è ancora tutto aperto. Magari la prossima estate saremo più fortunati».

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24

PIRLO – «Sicuramente sarà un’emozione in più, non capita tutti i giorni di sfida il poster che si aveva in camera. Detto questo, Manuel è un freddo. Magari ci penserà prima, ma una volta in campo non si farà influenzare».