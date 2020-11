Agente Mandzukic: «Futuro? Sta aspettando l’offerta giusta»

Ivancv Jetkovic, agente di Mario Mandzukic, parla del futuro dell’ex attaccante della Juventus. Ecco le sue parole

L’agente di Mario Mandzukic, Ivancv Jetkovic, ha parlato a Tuttosport del futuro dell’ex attaccante della Juventus.

MESSAGGI DA TIFOSI JUVE – «Tantissimi. E la cosa, ovviamente, gli fa immensamente piacere. E’ rimasto molto legato alla gente juventina. Forse è la tifoseria che più gli ha voluto bene e lui certamente ricambia. Non si è mai risparmiato quando era in campo e questo è quello che la gente nota e ricorda, il resto sono chiacchiere».

COSA FA MANDZUKIC – «Si allena. E lo fa in modo estremamente serio, come sempre Lavora a Zagabria con dei preparatori ed è perfettamente in forma».

RONALDO – «Il rappotto con Cristiano era buono. C’era grande stima reciproca».

SEGUE LA JUVE? – «Qualche volta sì, ma non è abbiamo parlato».

FUTURO MANDZUKIC – «Sta aspettando l’opzione giusta. La squadra che lo vuole veramente e che crede veramente in lui e nella possibilità che possa essere decisivo. Ha rifiutato qualche offerta ma sono circolate anche tante fake news».

TORNA IN CAMPO? – «Sinceramente non lo so. Bisogna capire che occasioni si presentano. Per me lui è nato per giocare in Premier League, finora però non c’è mai stata la situazione giusta».

TUDOR – «Mi fa piacere. Merita una buona carriera. E’ stato all’Hajduk e ha fatto bene. Secondo me essere alla Juventus è un grande riconoscimento per lui. Pirlo lo ha chiamato per curare la fase difensiva. Tornerà a fare il primo allenatore, è in grado di farlo e ha grande leadership».