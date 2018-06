In Russia è arrivato anche un tifoso speciale: il cane Drako, un fan di Leo Messi e dell’Argentina, con una storia incredibile e da raccontare

L’Argentina è in Russia per prepararsi ai Mondiali. Si tratta di una delle nazionali favorite e in patria c’è fermento perché sembra l’ultima occasione buona per la generazione di Leo Messi per riuscire a vincere la Coppa del Mondo. Tanti tifosi dal Sudamerica si sposteranno verso Mosca e dintorni e c’è addirittura chi è partito due anni fa. È l’incredibile storia del cane Drako, che con i suoi padroni ha lasciato Mendoza – città dell’Argentina centro-occidentale – per arrivare in Russia con tanto di furgone e maglietta dell’albiceleste.

Drako e i suoi padroni sono partita da Mendoza e sono andati a nord a bordo di un furgone. Hanno trovato lavoro in giro tra il Centro America e si sono fermati a Veracruz, in Messico. Da lì hanno inviato il furgone in Messico e sono volati in Europa, dove hanno continuato a racimolare qualche soldo per poter avverare il sogno di vedere i Mondiali in Russia. Adesso Drako fa bella mostra di sé nella Piazza Rossa di Mosca, indossa una maglietta speciale di Messi ed è un tifoso in più per la nazionale di Sampaoli. La passione fa fare anche questo.