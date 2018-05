Formazione Argentina 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct della Seleccion Jorge Sampaoli

Credere nell’Argentina? Potrebbe essere arrivato il momento di farlo. Gli anni senza titoli dell’Albiceleste cominciano ad essere troppi e ora c’è più che mai bisogno di invertire la rotta. Lionel Messi ha bisogno di vincere anche con la nazionale, per cercare di diventare il giocatore più forte di tutti i tempi. Ma l’Argentina non è solo Messi: in attacco la qualità si spreca, con Higuain, Aguero e Di Maria, ma anche con Paulo Dybala, che potrebbe essere la sorpresa dei Mondiali in Russia. Il centrocampo è nelle mani dei pretoriani Biglia e Banega, ma in difesa sono dolori, soprattutto sulle corsie esterne, dove Mercado e Acuña non convincono.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Argentina: Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli, anche con le nazionali, ha dimostrato di saperci fare: il ricordo del Cile nel mondiale brasiliano del 2014 è ancora uno splendido ricordo per tanti appassionato. Dopo aver guidato il Siviglia ha preso in mano l’Argentina, gestendola come un club. E imponendosi come leader maximo di una selezione che non può davvero più sbagliare.

Formazione Argentina 2018: i titolari ai Mondiali

ARGENTINA (4-3-3): Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuna; Biglia, Banega, Di Maria; Aguero, Higuain, Messi. Commissario tecnico: Jorge Sampaoli.

Convocati Argentina 2018: la rosa di Sampaoli

Portieri: Sergio Romero (Manchester United), Caballero (Chelsea), N.Guzmán (UANL), Armani (River Plate).

Difensori: Mercado (Siviglia), Salvio (Benfica), Mascherano (Hebei China Fortune), Otamendi (Manchester City), G. Pezzella (Fiorentina), Fazio (Roma), Rojo (Manchester United), Funes Mori (Everton), Tagliafico (Ajax), Acuña (Sporting), Ansaldi (Torino).

Centrocampisti: Lanzini (West Ham United), Centurión (Racing), Meza (Independiente), Biglia (Milan), G. Pizarro (Siviglia), Enzo Pérez (River Plate), Banega (Siviglia), Lo Celso (PSG), L.Paredes (Zenit), Battaglia (Sporting), Di María (PSG), Pavon (Boca Juniors), P. Pérez (Boca Juniors).

Attaccanti: Dybala (Juventus), Diego Perotti (Roma), Messi (Barcelona), Agüero (Manchester City), Higuain (Juventus), Lautaro Martínez (Racing), Icardi (Inter).

Commissario tecnico: Jorge Sampaoli.