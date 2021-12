Aicardi (presidente piccoli azionisti Juve): «Plusvalenze non sono un illecito»

Il presidente dei piccoli azionisti della Juve Aicardi ha parlato del caso plusvalenze che ha coinvolto i bianconeri

Il presidente dei piccoli azionisti Juve, Paolo Aicardi, ha parlato a Tuttosport.

PLUSVALENZE – «Innanzitutto sarebbe importante sottolineare sempre e comunque che le plusvalenze in quanto tali non rappresentano niente di illecito. La plusvalenza è un’operazione lecita in ogni ambito, non è vietata e non è un reato. Perché in questo momento si sta associando troppo superficialmente il concetto di “plusvalenza” con quello generico di illecito. Inoltre il fatto che le plusvalenze della Juventus siano illecite è un tema da dimostrare e non credo sia facile, perché resta il tema della valutazione di un giocatore in un libero mercato. Anche il famoso algoritmo o i parametri non reggono, come ha detto Gravina. Gli inquirenti mettono in evidenza il fatto che alcune di queste siano “a specchio” o “baciate” ovvero quando i valori combaciano perfettamente non dimostra nulla. Può destare sospetti forse, ma resta anche innegabile che non è reato scambiarsi qualcosa per lo stesso valore».

