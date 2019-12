Ajax, problemi per Blind: le condizioni dell’olandese

Ajax, scoperta la causa dei continui malesseri di Daley Blind che in questo periodo ha spesso accusato svenimenti e vertigini

C’è preoccupazione attorno alle condizioni fisiche di Daley Blind. Il giocatore dell’Ajax infatti in questo ultimo periodo non è in perfetta forma dopo aver sofferto di svenimenti e vertigini negli ultimi giorni.

Stando a quanto riporta la BBC il calciatore avrebbe un‘infiammazione ad uno dei muscoli del cuore. Adesso il difensore viene aiutato da un defibrillatore cardioverter sottocutaneo che invia impulsi elettrici per regolare i ritmi cardiaci anormali. L’olandese ci ha tenuto però specificare che sta bene e che tornerà in campo il prima possibile.