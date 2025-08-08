Al Nassr travolge il Rio Ave: tripletta di Cristiano Ronaldo e show offensivo! Spicca anche il neo acquisto Joao Felix

Una serata da ricordare per l’Al Nassr, che ha dominato il Rio Ave con un convincente 4-0 nell’amichevole disputata allo stadio Algarve, in Portogallo. Il protagonista assoluto è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta che ha infiammato il pubblico lusitano. Il fuoriclasse di Madeira, 39 anni, ha dimostrato ancora una volta di essere in splendida forma, confermandosi leader indiscusso della squadra saudita.

Cristiano Ronaldo incanta il pubblico portoghese

Il match si è aperto con il gol del vantaggio firmato da Mohamed Simakan, difensore francese classe 2000, recentemente approdato all’Al Nassr sotto la guida del tecnico Jorge Jesus, esperto allenatore portoghese con un passato vincente al Benfica e al Flamengo. Simakan ha sbloccato il risultato con una conclusione precisa, ma il vero mattatore è stato CR7.

Ronaldo ha segnato tre reti: la prima su azione, la seconda su assist di João Félix e la terza su calcio di rigore. Il pubblico, accorso in massa per vedere il proprio idolo, ha esultato ad ogni giocata del numero 7, che ha mostrato grande determinazione e lucidità sotto porta.

João Félix brilla con due assist

Ottima la prestazione anche di João Félix, attaccante portoghese ex Barcellona e Atlético Madrid, schierato titolare al fianco di Ronaldo. Pur non trovando la via del gol, Félix ha servito due assist decisivi, dimostrando intesa e qualità nel gioco offensivo. È stato proprio lui a guadagnarsi il rigore trasformato da Ronaldo per il poker finale.

Mané spreca un rigore, ma l’attacco promette spettacolo

Nel corso della gara, Sadio Mané, ex Liverpool e Bayern Monaco, ha avuto l’occasione di arrotondare ulteriormente il punteggio, ma ha fallito un calcio di rigore. Nonostante l’errore, l’Al Nassr ha mostrato un attacco brillante e ben orchestrato, lasciando ottime sensazioni in vista della nuova stagione.

Al Nassr in crescita: segnali positivi per il futuro

Con una prestazione convincente e un reparto offensivo ricco di talento, l’Al Nassr conferma le ambizioni per la stagione 2025. La squadra di Jorge Jesus sembra aver trovato la giusta alchimia, con l’ex Juve e Real Madrid Ronaldo in versione trascinatore e un collettivo che promette spettacolo.