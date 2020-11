Alaba allontana le pretendenti: «Sono contento al Bayern Monaco»

David Alaba allontana le pretendenti e giura amore al Bayern Monaco. Ecco le parole del difensore austriaco

David Alaba, in conferenza stampa, ha allontanato le voci di un possibile addio al Bayern Monaco.

«Ho appreso queste notizie dai giornali. Io sono molto contento qui al Bayern Monaco, sto bene e sono felice di far parte di questa squadra ma ancora non posso sapere cosa mi riserverà il futuro. Quello che posso dire è che non ho parlato con nessuno, il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore. Il rinnovo? Avrei preferito che non fosse uscito nulla sui media. Le cifre riportate, poi, sono false. Sono deluso e persino ferito dal fatto che non siano state smentite dal mio entourage».