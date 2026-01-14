Connect with us

Real Madrid

Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso in Copa del Rey: inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

32 minuti ago

on

By

mbappé vinicius

Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso quanto successo in Copa del Rey: inizio horror per Arbeloa! Blancos eliminati

Doveva essere la notte della rinascita, l’inizio di una nuova era, si è trasformata in una delle pagine più nere della storia recente del club. Il Real Madrid saluta la Copa del Rey, cadendo rovinosamente per 3-2 in casa dell’Albacete. Un debutto shock per Álvaro Arbeloa: l’ex difensore dei Galacticos, promosso dalla guida della formazione giovanile alla panchina della prima squadra per scuotere l’ambiente, inizia la sua avventura con un “fracaso” che farà discutere a lungo la stampa spagnola.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La cronaca: illusione e crollo

La partita si è rivelata subito più complessa del previsto per le Merengues. Al 42′, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Villar del Fraile. Il Real reagisce d’orgoglio proprio allo scadere della prima frazione: al 45’+3′ ci pensa Franco Mastantuono. Il trequartista argentino trova la zampata del pareggio che manda le squadre a riposo sull’1-1.

Un finale folle: Betancor eroe della Mancha

Nella ripresa, il Real prova a vincerla, ma si scopre. All’82’ l’Albacete torna avanti con Jefté Betancor, autentico trascinatore dei suoi. Il finale è sconsigliato ai deboli di cuore. Al minuto 91, in pieno recupero, i Blancos trovano il 2-2 con Gonzalo García, che sembra trascinare la sfida ai supplementari salvando la faccia al suo allenatore. Ma il destino ha in serbo un finale diverso: al 95′, nell’ultima azione disponibile, ancora Betancor trafigge la porta madrilena, firmando la doppietta personale e il definitivo 3-2.

Il triplice fischio sancisce l’apoteosi dell’Albacete e l’inferno sportivo per Arbeloa, chiamato ora a raccogliere i cocci di una squadra che ha perso certezze e solidità. La Copa del Rey perde la sua favorita numero uno.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato6 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News1 giorno ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×