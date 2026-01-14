Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso in Copa del Rey: inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati

Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso quanto successo in Copa del Rey: inizio horror per Arbeloa! Blancos eliminati

Doveva essere la notte della rinascita, l’inizio di una nuova era, si è trasformata in una delle pagine più nere della storia recente del club. Il Real Madrid saluta la Copa del Rey, cadendo rovinosamente per 3-2 in casa dell’Albacete. Un debutto shock per Álvaro Arbeloa: l’ex difensore dei Galacticos, promosso dalla guida della formazione giovanile alla panchina della prima squadra per scuotere l’ambiente, inizia la sua avventura con un “fracaso” che farà discutere a lungo la stampa spagnola.

La cronaca: illusione e crollo

La partita si è rivelata subito più complessa del previsto per le Merengues. Al 42′, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Villar del Fraile. Il Real reagisce d’orgoglio proprio allo scadere della prima frazione: al 45’+3′ ci pensa Franco Mastantuono. Il trequartista argentino trova la zampata del pareggio che manda le squadre a riposo sull’1-1.

Un finale folle: Betancor eroe della Mancha

Nella ripresa, il Real prova a vincerla, ma si scopre. All’82’ l’Albacete torna avanti con Jefté Betancor, autentico trascinatore dei suoi. Il finale è sconsigliato ai deboli di cuore. Al minuto 91, in pieno recupero, i Blancos trovano il 2-2 con Gonzalo García, che sembra trascinare la sfida ai supplementari salvando la faccia al suo allenatore. Ma il destino ha in serbo un finale diverso: al 95′, nell’ultima azione disponibile, ancora Betancor trafigge la porta madrilena, firmando la doppietta personale e il definitivo 3-2.

Il triplice fischio sancisce l’apoteosi dell’Albacete e l’inferno sportivo per Arbeloa, chiamato ora a raccogliere i cocci di una squadra che ha perso certezze e solidità. La Copa del Rey perde la sua favorita numero uno.