Albania, Berisha: «Torino? Se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche altre opportunità»

Etrit Berisha, portiere dell’Albania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Italia

Etrit Berisha, portiere dell’Albania, ha parlato in conferenza stampa anche del suo impiego nel Torino.

TORINO – «Nelle ultime gare della scorsa stagione ho avuto la possibilità di giocare e credo di aver fatto il massimo per aiutare la squadra. Credo di aver fatto bene in quelle gare, mi sentivo molto bene e mi aspettavo giocassi di più, pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non è stato. Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l’opportunità di andare altrove».