Albertini attacca Inzaghi: «L’ignoranza sceglie le parole sbagliate» – FOTO

Duro attacco di Demetrio Albertini a Filippo Inzaghi: ecco le parole di fuoco lanciate a mezzo social all’ex compagno – FOTO

Demetrio Albertini attacca duramente Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento ieri in diretta a Sky Sport si era detto favorevole a finire il campionato, anche a luglio e agosto.

Il suo ex compagno ai tempi del Milan non è andato per il sottile nelle sue stories su Instagram, usando parole molto dure nei confronti dell’attuale allenatore del Benevento, per le sue parole sulla ripresa dopo l’emergenza Coronavirus.