Albertosi: «Cagliari, con un pari con la Fiorentina la salvezza è in cassaforte; Caprile mi piace molto»

Le parole di Enrico Albertosi, portiere dello storico Scudetto del Cagliari 1970, sulla lotta salvezza e su Caprile

Enrico Albertosi, storico ex portiere di Cagliari e Fiorentina, ha parlato della sfida tra le sue due ex squadre, in programma lunedì 21 aprile alle 15:00 alla Unipol Domus. Intervistato da La Nuova Sardegna, Albertosi – protagonista dello scudetto rossoblù del 1969-70 e per dieci anni colonna della Viola – ha commentato il momento delle due formazioni, soffermandosi anche sulla crescita del giovane portiere Elia Caprile. Di seguito le sue parole:

CAGLIARI-FIORENTINA – «Potrebbe essere una sfida equilibrata per modo di dire perché la squadra viola è più completa e sta facendo un bel campionato. I rossoblù però danno il massimo quando giocano in casa ed inoltre possono contare sulla spinta di un pubblico molto legato alla squadra».

INTER E SALVEZZA – «Per il Cagliari è normale perdere a Milano con l’Inter e poi è stata una sconfitta indolore dato che è rimasto il +6 sulla terzultima. Io credo che pareggiando con la Fiorentina la salvezza sarebbe in cassaforte ma fino a quando non sarà matematica è meglio non distrarsi. La logica dice che la squadra di Davide Nicola si salverà senza problemi».

ROSSOBLU’ – «E’ una squadra che va a corrente alternata e che spesso nella stessa partita ha momenti nei quali fa errori evitabili. Mi piace il calcio che esprimono ma hanno un difetto, ovvero concretizzano poco: una lacuna che non è stata mai colmata in questa stagione, fortunatamente segnano anchei centrocampisti».

CAPRILE – «Mi piace molto. E’ molto bravo e fa delle cose eccezionali, inoltre è reattivo, agile, scattante e sa pure giocare con i piedi. Il Cagliari farebbe bene a riscattarlo dal Napoli, è giusto mettersi nelle mani di Caprile per il futuro; penso valga gli otto milioni che sono richiesti al presidente Giulini. I due portiere che l’hanno preceduto davano poche garanzie, hanno fatto errori gravi».