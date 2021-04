Alex Sandro, difensore della Juve, ha parlato nell’intervallo del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Nell’intervallo di Juve Napoli, Alex Sandro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«È cambiata la mentalità, la voglia. Abbiamo capito che non possiamo più sbagliare. In questa partita dobbiamo fare ancora meglio per trovare la vittoria».