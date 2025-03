Juve Women, Alisha Lehmann salta le prossime convocazioni con la Svizzera: il motivo è legato ad un progetto con una stella di Love Island

Juve Women, gli impegni extra calcistici di Alisha Lehmann le hanno fatto saltare la convocazione con la Svizzera e anche con le bianconere…

Alisha Lehmann, stella della Juve Women, è stata esclusa dalla selezione della Svizzera per le prossime partite di Nations League contro Francia e Islanda, previste per la prima settimana di aprile. La motivazione, come riportato dall’edizione inglese Goal.com, sembra essere il suo impegno fuori dal campo, in particolare con il progetto Baller League UK, dove Lehmann sta lavorando insieme a Maya Jama. Le due hanno assunto il ruolo di proprietarie del team MVPs United, che ha partecipato alla competizione, con la prima partita contro l’FC Rules the World di Clint 419 ieri.

Maya Jama, conduttrice televisiva britannica nota soprattutto per il suo ruolo di presentatrice del programma Love Island, ha un’importante carriera nel mondo dello spettacolo e dei media. La sua partecipazione al progetto Baller League UK ha attirato molta attenzione, segnando una nuova sfida imprenditoriale per lei e Lehmann. Questo impegno extra ha influito sulla forma di Lehmann, che non è stata convocata dalla Svizzera e la cui presenza nella prossima partita di Serie A contro l’Inter, prevista per il 30 marzo, è incerta.

La Baller League UK è una competizione di calcio indoor a sei giocatori, che ha avuto il suo inizio in Germania ed è stata creata dall’imprenditore Felix Starck, con il supporto di calciatori famosi come Mats Hummels e Lukas Podolski. Questo torneo rappresenta una novità nel panorama calcistico, unendo sport e intrattenimento in un format veloce e dinamico. La prima stagione britannica si svolge presso la Copper Box Arena di Londra, con squadre che si sfidano in partite ad alta intensità. La partecipazione di Maya Jama e Alisha Lehmann nel ruolo di proprietarie del team MVPs United segna un’importante evoluzione del torneo, portando un tocco di celebrità e di nuova visibilità al progetto.