Alisha Lehmann: «Voglio che le ragazzine sappiano che si può giocare a calcio con le unghie lunghe ed il trucco». Parla l’attaccante del Como Women

Dal prestigioso palco del Festival dello Sport di Trento, Alisha Lehmann ha analizzato la sua avventura in bianconero, inquadrandola nel più ampio contesto della crescita esponenziale del calcio femminile a livello globale. Le parole della giocatrice svizzera, ora al Como Women che proprio ieri ha battuto la squadra di Canzi.

ARRIVO IN ITALIA – «Quando si è famosi tutti hanno qualcosa da dire, non puoi piacere a tutti. Quando sono arrivata a Torino è stato incredibile, ho ricevuto un’accoglienza da brividi. Quando ho detto “Ciao bianconeri come stai?” Non sapevo fosse sbagliata ma in giro per Torino tutti me lo ripetevano, è stato un momento davvero bello».

SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE – «Cerco di migliorare il futuro alle prossime calciatrici. Quando ero giovane io hanno fatto lo stesso altre giocatrici che avevano la mia età ora, quindi sì, giochiamo per il futuro».

CALCIO E SOCIAL – «Io vorrei che la gente sapesse che se si gioca a calcio e si sta sui social non deve escludere una cosa l’altra. La comunicazione social rende più famoso il calcio femminile, ci servono tifosi e piattaforme. Voglio che le ragazzine sappiano che si può giocare a calcio anche con le unghie lunghe ed il trucco. Mi piace indossare i tacchi, ma sono comunque una professionista. L’importante è sentirsi a proprio agio, solo così potrai portare avanti la tua passione. Da adolescente mi piacevano ciglia, unghie, smalto e non era il profilo ideale per una calciatrice. Si pensa a maglie larghe e calzoncini ma io ero diversa. Mi piaceva curare la mia estetica, indossavo pantaloncini più aderenti ma per me non era un problema io sono sempre stata così e non davo retta alla gente. A volte mi è stato detto che non potevo postare determinate cose della mia vita quotidiana ma siamo persone normali con una vita normale, è giusto che questo aspetto emerga».

ARRIVO ALLA JUVE – «Un’offerta dalla Juventus non puoi dire di no. Tutti vogliono giocare per una grande squadra, ero stata a lungo in Inghilterra e non puoi dire di no. Sono contenta di aver fatto questa esperienza alla Juve».

