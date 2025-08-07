Alisha Lehmann lascerà la Juventus: ma resta in Serie A femminile. Cambio di maglia per la svizzera regina dei social che non ha inciso in bianconero

La Juventus Women e Alisha Lehmann si separano. L’attaccante svizzera, arrivata a Torino la scorsa estate dall’Aston Villa, è pronta a trasferirsi al Como Women in Serie A femminile. Secondo Mauro Munno di JuventusNews24, l’accordo tra i due club è totale e mancano solo le firme per ufficializzare il passaggio, previste per lunedì. Anche la giocatrice e il suo entourage hanno dato il loro benestare, spinti dalla volontà di trovare maggiore spazio in campo.

La parentesi bianconera di Lehmann si chiude dopo una stagione in cui ha collezionato 610 minuti, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. Più che per le prestazioni in campo, la sua avventura alla Juventus sarà ricordata per l’enorme impatto mediatico e l’aumento di follower sui canali social del club, trasformandola in una vera e propria operazione di social marketing.

La cifra del trasferimento resta segreta, ma le indiscrezioni suggeriscono che la Juventus recupererà l’investimento iniziale, liberandosi anche dell’anno e mezzo di contratto rimanente. Se in campo l’attaccante non è riuscita a imporsi nelle partite che contano, fuori dal terreno di gioco ha sempre mantenuto un’attitudine positiva, facendosi ben volere da tutto lo spogliatoio.

La scelta di Lehmann è dettata dal desiderio di avere più opportunità, che la Juventus non poteva garantirle. A Como, invece, troverà un ambiente pronto ad accoglierla e a valorizzarla. Ironia della sorte, Lehmann potrebbe scendere in campo già il 14 agosto proprio contro le sue ex compagne, in un’amichevole che si preannuncia speciale. L’addio di Lehmann libera anche uno slot per le giocatrici straniere nel roster della Juve femminile, che ora ne ha ben tre a disposizione.