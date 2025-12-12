Allegri, professore per un giorno! Stage UEFA Pro a Milanello: gli aspiranti tecnici studiano dai rossoneri

Allegri protagonista a Milanello: due giorni di formazione con gli aspiranti allenatori UEFA Pro. Tutti i dettagli

La formazione dei futuri allenatori di alto livello ha fatto tappa a Milanello. Per due giorni, gli allievi del corso UEFA Pro — il massimo grado di qualificazione per un tecnico — sono stati ospiti del Milan in un intenso stage formativo, occasione preziosa per apprendere direttamente dalle metodologie di una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.

Il programma è stato interamente dedicato all’osservazione e al confronto tecnico. Gli aspiranti allenatori hanno seguito da vicino le sedute di allenamento dei rossoneri, approfondendo aspetti legati alla preparazione atletica e tattica. Momento centrale dello stage è stato l’incontro con Massimiliano Allegri, che ha risposto alle domande e alle curiosità dei partecipanti, offrendo spunti pratici e teorici sulla gestione della squadra.

Le lezioni in aula sono state arricchite dagli interventi dei preparatori Simone Folletti ed Enrico Maffei, che hanno condiviso la loro esperienza specifica. A sottolineare l’importanza istituzionale dell’evento erano presenti anche il direttore della Scuola Allenatori Renzo Ulivieri, il segretario del Settore Tecnico Paolo Piani e il docente Ferretto Ferretti, testimoniando il valore di un percorso che punta a formare i tecnici del futuro.

