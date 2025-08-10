Allegri stupito da Jashari: «Ha fatto solo 2 allenamenti con noi e…». Le dichiarazioni del tecnico rossonero sul nuovo acquisto

Al termine dell’amichevole pareggiata per 1-1 contro il Leeds United a Dublino, Massimiliano Allegri promuove la prestazione del suo Milan. Nonostante una formazione con molti giovani e poche prime linee, i rossoneri hanno mostrato segnali positivi, soddisfacendo il tecnico livornese che ha analizzato la prova ai microfoni del club.

«I ragazzi hanno lavorato molto bene e hanno fatto un buon test, anche i giovani hanno tenuto bene il campo per tutti i 90′. Nel primo tempo ho visto buona energia e siamo durati fino alla fine. Dispiace per il gol subito, ma direi che è stata una buona amichevole».

L’allenatore ha poi allargato il discorso alla stagione che verrà, mettendo in guardia contro i facili entusiasmi e richiamando al concetto per lui fondamentale dell’equilibrio. «Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno allenati prima di dare dei giudizi: anche dopo una stagione no, i calciatori bravi rimangono bravi. Bisogna solo lavorare bene, non alzare la testa, non farci trascinare da pensieri carichi di eccessivo entusiasmo. La nostra forza per tutto l’anno deve essere l’equilibrio perché abbiamo il campionato, la Coppa Italia, con la prima partita da dentro o fuori il 17, e la Supercoppa italiana. Il campionato non si perde in una partita e per questo dico che è importante l’equilibrio quando arriveranno momenti difficili. Anche se speriamo che non ci siano mai».

L’analisi si è poi spostata sui singoli, con parole al miele per i nuovi arrivati. «Modric? Grandissimi giocatori con poca intelligenza e poca umiltà non ne ho mai allenati. E di grandi giocatori ne ho allenati… Per stare a grandi livelli, devi avere doti tecniche, ma anche intelligenza e umiltà. Modric ha tutto questo ed è un campione. Jashari? Mi ha meravigliato perché con noi ha fatto solo due allenamenti e finora ha lavorato soprattutto singolarmente e non con la sua ex squadra. Può migliorare a livello di condizione, ma è bravo. Come lui deve migliorare tutta la squadra, dal punto di vista fisico e mentale. E senza esaltarsi perché la normalità al Milan è vincere le partite».

Finale sul mercato con la partenza di Thiaw quasi definita: «Un addio pesante dopo il lavoro fatto finora? Alleno un gruppo di ragazzi tutti molto bravi e il mercato viene fatto insieme alle valutazioni della società. Stiamo facendo delle valutazioni e vedremo quello che succederà. Parlo con la società anche del centravanti? Il centravanti mi hanno sempre insegnato che deve fare gol… Vediamo».

