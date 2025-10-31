Allegri conta su quel giocatore: tuttavia per Milan Roma arriva un dubbio tanto importante quanto decisivo - Calcio News 24

Leao torna per Milan Roma: Allegri deve sciogliere un dubbio decisivo

Ottime notizie per il Milan in vista del big match Milan Roma, in programma domenica sera a San Siro. Come riportato da Sky Sport, Rafael Leão ha completamente recuperato dall’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box e si è allenato regolarmente con il gruppo. L’attaccante portoghese ha svolto l’intera seduta con i compagni, mostrando una condizione fisica in costante crescita e il consueto entusiasmo che lo contraddistingue.

Classe 1999, Leão è una pedina fondamentale nello scacchiere offensivo di Massimiliano Allegri, tornato in estate sulla panchina rossonera per dare nuova solidità e identità alla squadra. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato a Milanello, il numero 10 ha finalmente smaltito il fastidio muscolare e si candida con forza per una maglia da titolare contro la Roma.

Il dubbio principale per Allegri riguarda proprio la gestione del suo ritorno: schierarlo dal primo minuto o preservarlo per un ingresso nella ripresa? La scelta verrà presa soltanto dopo l’ultima rifinitura, quando lo staff tecnico avrà valutato con attenzione le sue condizioni fisiche. L’obiettivo è evitare ricadute e garantire a Leão continuità nei prossimi impegni ravvicinati del Milan.

Il recupero del talento portoghese è comunque una notizia di grande importanza in vista di Milan Roma. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica rappresentano armi decisive per scardinare la difesa giallorossa. In questa stagione Leão ha già firmato gol pesanti e assist di qualità, confermandosi uno dei giocatori più determinanti del campionato e punto di riferimento per l’attacco rossonero.

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva a San Siro con l’obiettivo di fermare la corsa del Diavolo e consolidare la propria posizione in zona Champions. Si prevede una sfida intensa, tattica e spettacolare, tra due squadre che puntano in alto e che dispongono di grande talento offensivo.

Il pubblico di San Siro, che si preannuncia delle grandi occasioni, potrà così riabbracciare il suo idolo. Se Allegri deciderà di affidarsi subito a Leão, la sfida Milan Roma potrebbe accendersi sin dai primi minuti: il numero 10 rossonero è pronto a infiammare la serata con accelerazioni, dribbling e giocate da fuoriclasse. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui, perché il destino del big match potrebbe passare proprio dai suoi piedi.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A