Allenamento Cagliari: prima seduta con i rossoblù per Goldaniga

Allenamento Cagliari, continuano gli allenamenti in vista della prossima partita contro la Roma: c’è anche Goldaniga

Il Cagliari continua i suoi allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro la Roma. Primo allenamento per Goldaniga.

REPORT – «Nuova tappa di avvicinamento alla Roma, il Cagliari si è allenato questo pomeriggio ad Asseminello in vista della gara dell’Olimpico. La seduta odierna è iniziata con delle esercitazioni di attivazione con e senza palla. A seguire serie di partitelle a tema. Poi due gruppi: lavoro situazionale per il reparto arretrato; combinazioni e conclusioni a rete per centrocampisti e attaccanti. Primo allenamento con la squadra per Edoardo Goldaniga. Personalizzato per Luca Ceppitelli, out Damir Ceter. Domani, venerdì 14, i rossoblù scenderanno nuovamente in campo, sempre al pomeriggio».