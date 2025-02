Allenamento Genoa, novità molto importanti dopo l’ultima sessione. In gruppo pure questi giocatori

Allenamento Genoa, ecco l’ultimo report della squadra rossoblu dopo la sessione dopo la chiusura definitiva del calciomercato

Dopo la chiusura del calciomercato, il Genoa ha ripreso l’allenamento con delle novità: ecco le ultime novità.

A MULTEDO LA PREPARAZIONE RIPARTE DI SLANCIO – Dalla sala riunioni passando per la palestra e poi il terreno di gioco. La squadra si è rimessa di buzzo buono per preparare la seconda trasferta consecutiva, in casa del Torino reduce dal pareggio di Bergamo. Esercitazioni per reparti, con i portieri presi in consegna dai preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi, hanno fatto da apripista agli indottrinamenti di carattere collettivo, prima di una partitella tematica a ranghi misti seguita dai dirigenti a bordo campo. Primi segnali di rientro per Bani. Giro di presentazioni con il tecnico Vieira e i compagni per l’ex rossonero Cuenca: al debutto sul prato del ‘Signorini’ in attività di campo. Più passano i giorni e più procede l’ambientamento dei neo acquisti, sottoposti anche a iter e ricondizionamenti specifici. Giovedì una seduta tattica.