Allenamento Inter: Inzaghi può sorridere sugli infortuni. Recuperato quel giocatore e contro la Fiorentina una novità

Allenamento Inter: Dimarco ancora fuori, ma Inzaghi ritrova un attaccante e per la Fiorentina prova questo test importante in termini di formazione

Allenamento Inter, un’altra seduta è andata in scena in previsione della gara di domani alle 20:45 contro la Fiorentina: nel mezzo anche qualche novità molto importante per quanto concerne gli infortuni.

Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, Dimarco non si è allenato, mentre Correa sembrerebbe parzialmente in gruppo. Ecco la situazione.

ALLENAMENTO INTER – Dimarco non si è allenato, Correa parzialmente in gruppo. Prove di formazione in vista di domani: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro