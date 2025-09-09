Allenamento Lecce, ultime novità sulle condizioni di Camarda. La situazione - Calcio News 24

Allenamento Lecce: primo storico giorno nel nuovo centro sportivo di Martignano

È iniziata una nuova era per il Lecce con il primo storico allenamento svolto nel pomeriggio di oggi presso il nuovissimo Centro Sportivo di Martignano. Un momento simbolico e importante per il club salentino, che inaugura ufficialmente la struttura che ospiterà la preparazione quotidiana della squadra giallorossa.

Il report ufficiale del club ha comunicato le assenze di Jean e Marchwiński, oltre a quelle già previste dei calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Ben otto elementi della rosa del Lecce, infatti, non hanno preso parte alla seduta odierna: si tratta di Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel, tutti impegnati con le proprie selezioni in giro per il mondo.

Un’assenza pesante in termini numerici, ma che non ha fermato l’entusiasmo del gruppo presente a Martignano. Buone notizie per quanto riguarda Ramadani, tornato a lavorare con il gruppo e apparso in buone condizioni. Hanno invece proseguito con un programma di lavoro differenziato Camarda e Kaba, entrambi sulla via del recupero ma ancora non pronti per rientrare a pieno regime negli allenamenti collettivi.

L’allenamento del Lecce si è concentrato su esercitazioni tecniche, lavoro atletico e prime simulazioni tattiche in vista della prossima sfida di campionato. Il club è atteso infatti da un impegno difficile nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Per prepararsi al meglio, la squadra continuerà il lavoro domani mattina con un’altra sessione di allenamento a Martignano, proseguendo così il ciclo di preparazione nella nuova struttura.

Nel frattempo, occhi puntati anche sui calciatori impegnati nelle partite delle Nazionali. Le prestazioni dei giallorossi con le selezioni internazionali saranno monitorate attentamente dallo staff tecnico, soprattutto in vista del loro rientro e dell’integrazione nel lavoro settimanale.

L’Allenamento Lecce di oggi non rappresenta solo una seduta sportiva, ma segna l’inizio di un nuovo capitolo per la squadra, che ora può contare su un centro sportivo moderno, funzionale e all’altezza della Serie A. Il nuovo quartier generale di Martignano è pronto a diventare la casa della crescita e dell’ambizione giallorossa.